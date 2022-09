Bolsonaro discursa na Assembleia da ONU

- Publicidade -

Nova York e Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursa, nesta terça-feira (20/9), na sessão de abertura da 77ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos.

Antes de sair do hotel Omni Berkshire Place, na manhã desta terça, o presidente deu um breve resumo das pautas que serão abordadas por ele. O chefe do Executivo disse que vai focar na Petrobras, no agronegócio e no conservadorismo.

O presidente discursa após fala do secretário-geral da ONU, António Guterres. O presidente dos EUA, Joe Biden, cujo discurso atrai bastante atenção, adiou sua fala para quarta-feira (21/9), quando Bolsonaro já terá deixado o país.

Primeiro a discursar

Tradicionalmente, cabe ao presidente do Brasil abrir a lista de oradores da conferência, que reúne mais de 100 líderes na sede da organização.

O mandatário brasileiro chegou ao país após uma passagem rápida e turbulenta por Londres, no Reino Unido, para participação no funeral da rainha Elizabeth II. Na ocasião, Bolsonaro foi acusado de fazer uso político da agenda realizada como chefe de Estado.

Bolsonaro ainda terá reuniões bilaterais com quatro presidentes: Guillermo Lasso, do Equador; Alejandro Giammattei, da Guatemala; Andrzej Duda, da Polônia; e Aleksandar Vučić, da Sérvia.

O chefe do Executivo federal retornará a Brasília ainda na terça à noite.

Participações anteriores na ONU

Esta será a quarta vez que Bolsonaro participará do evento das Nações Unidas. Em 2019, o presidente afirmou aos demais chefes de Estado que o Brasil tinha “compromisso solene” com a preservação ambiental e defendeu a soberania na Amazônia.

Em 2020, o mandatário brasileiro participou da assembleia de forma remota, em razão da pandemia de coronavírus. Na ocasião, o titular do Planalto disse que o Brasil era “vítima” de campanha “brutal” de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal.

Em 2021, afirmou que o Brasil estava “à beira do socialismo”. E frisou que o país não é a favor da exigência de comprovação de vacinação contra a Covid-19.

Comitiva presidencial

A comitiva que acompanha Bolsonaro em Nova York inclui cinco ministros, Fabio Faria (Comunicações), Carlos França (Relações Exteriores), Ciro Nogueira (Casa Civil), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e o chefe da SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), almirante Flávio Rocha, além da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia, do padre paranaense Paulo Antonio de Araújo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), do assessor internacional Filipe Martins e do chefe de comunicação da campanha, Fabio Wajngarten.

Fonte: Metrópoles