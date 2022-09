Bolsonaro decreta luto oficial de três dias por morte da rainha Elizabeth II

- Publicidade -

O governo Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em todo o território nacional em razão da morte da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, nesta quinta-feira (8).

O decreto, assinado por Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, foi publicado em edição extra do “Diário Oficial da União”.

“É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”, diz o documento.

Elizabeth II morreu aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real britânica. A Casa Real informou que Elizabeth morreu “pacificamente”.

A Embaixada do Brasil no Reino Unido publicou, em rede social, uma mensagem de pesar em inglês a respeito da morte.

“O Brasil está profundamente triste com o falecimento da rainha Elizabeth. Enquanto o mundo lamenta sua partida, lembramos com carinho sua viagem ao Brasil, onde foi recebida com muito carinho. Seu senso de dever e devoção pelo seu povo, ao longo de décadas, não será esquecido”, diz a postagem em tradução livre.

A conta oficial em inglês do Ministério das Comunicações brasileiro publicou, no Twitter, uma imagem da coroação de Elizabeth II em 1953.

G1