Boca do Acre e mais 10 cidades do AM entram em ALERTA com a vazante dos Rios

- Publicidade -

O município de Boca do Acre e mais dez do estado do Amazonas entraram em estado de atenção por causa da seca que tem se asseverado nas calhas dos rios Purus, Juruá, Madeira e Solimões.

A informação foi dada pela Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta e da gerência regional.

Os municípios em estado da atenção são: Guajará, Ipixuna, Envira, Itamarati, Eirunepé, Carauari e Juruá, na Calha do Juruá; Lábrea e Boca do Acre, na Calha do Purus; Humaitá, na Calha do Madeira; e Tabatinga, na Calha do Alto Solimões.

No caso específico de Boca do Acre, além da vazante dos rios Acre e Purus, provocada pela estiagem, ainda há o complicador das queimadas que afetam o município, o que tem provocado um denso nevoeiro por dias, que não vem da névoa natural, mas do fogo que está destruindo a floresta.

A previsão para os próximos dias, é que o calor aumente, com previsão de temperaturas escaldantes que podem passar dos 38 graus, com sensação que vai ultrapassar os 40.

No entanto, de acordo com a previsão do meteorologista acreano, Davi Friale, a tendência é que a falta de chuva comece a desaparecer, porque o mês de setembro vai encerrar o período de seca.

Fonte/ A Gazeta do Acre