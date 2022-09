Bebê nasce com dois dentes e viraliza nas redes sociais; Veja vídeo

- Publicidade -

Uma mãe brasileira viralizou no TikTok ao compartilhar uma situação inusitada envolvendo a própria filha. A criança, que veio ao mundo com 37 semanas, nasceu com dois dentes. A condição inesperada foi compartilhada por Ádria Paes na rede social. A filmagem já acumula quase oito milhões de visualizações.

A condição, conforme explica a odontopediatra Ilana Marques, pode acontecer em duas hipóteses. A primeira, batizada de dente natal, ocorre quando a estrutura cálcica aparece no momento do nascimento do bebê. A segunda, chamada de dente neonatal, surge quando os pontinhos brancos dão o ar da graça na cavidade bucal após as primeiras semanas de vida.

Como o caso é incomum e pode atrapalhar o desenvolvimento do bebê, é necessário fazer uma radiografia para averiguar se o dente pertence à dentição decídua, que já faz parte da dentição normal da criança, ou se ele é supranumerário.

“O diagnóstico diferencial deve ser feito pelo odontopediatra para decidir pela remoção ou manutenção do dente”, explica a especialista da Clínica IGM Odontopediatria.

No caso da bebê, que nasceu com dois dentes do tipo supranumerário, a extração foi feita.

“Ela é indicada quando existir risco de aspiração ou deglutição e quando o dente apresenta borda cortante, podendo provocar ferimentos na base da língua do bebê ou nos mamilos da mãe durante o aleitamento materno”, elucida Ilana Marques.

De acordo com a Associação Americana de Odontologia (ADA), normalmente, o primeiro dente de um bebê nasce a qualquer momento entre oito meses e 1 ano de vida.

Assista ao vídeo: