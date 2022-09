Bebê de dois meses é espancada até a morte pela própria mãe

- Publicidade -

Uma mãe foi presa suspeita de matar a própria filha de 2 meses. A jovem, de 17 anos, agrediu a menina enquanto estava sozinha em casa no centro de Goiás. De acordo com o delegado Fernando Martins, a mulher teria sacudido e estapeado a cabeça da criança até a morte. O caso aconteceu no último domingo, 11 de setembro.

O pai da criança também foi detido após presenciar a cena e não impedir a atitude da mãe. “Eles foram para um bar com a menina. No local, eles disseram que usaram drogas e discutiram por ciúmes. Já em casa, a discussão continuou e ela pegou a filha que estava num bebê conforto e sacudiu e deu tapas até ela morrer”, informou o delegado.

A Polícia Civil de Goiás não divulgou os nomes dos suspeitos, mas apontam que o casal havia feito o uso de drogas. Ainda segundo Martins, o bebê teria ido para a casa avó paterna logo após o ocorrido, mas acabou sendo encaminhado com urgência ao hospital. A criança não resistiu aos ferimentos e faleceu devido a um traumatismo craniano.

“A avó correu para socorrer a criança no Hospital Municipal de Nazário. Chegando lá, o médico constatou o óbito, provavelmente por traumatismo craniano. A bebê tinha várias lesões na cabeça. O médico disse que a criança já estava morta há cerca de 2 horas”, relatou Fernando.

Em depoimento as autoridades, o casal admitiu que estavam sob efeito de drogas e não negaram o crime. Os investigadores encontraram vestígios da substância ilícita usada no dia do crime, um pó branco. A mãe irá responder por ato infracional análogo a homicídio, já o pai por homicídio qualificado por motivo torpe, ou seja, quando o agressor dificulta a defesa da vítima.

Fonte/ Portal ohoje.com