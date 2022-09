Barrada no Rock: Pela segunda vez Yasmin Brunet é barrada e não entra na área VIP do Rock in Rio

- Publicidade -

Yasmin Brunet, de 34 anos, foi novamente barrada em uma área VIP do Rock in Rio no último domingo, 11. De acordo com o jornal Extra, a modelo foi impedida de entrar na área reservada para convidados do palco Sunset por não estar com uma pulseira específica que dava acesso ao local.

Nervosa com o veto, a filha de Luiza Brunet reclamou indevidamente da suposta falta de organização do evento e do tumulto que se deu na porta da área VIP.

Yasmin Brunet não foi a única que passou perrengue com a situação. Lorena Improta, esposa de Léo Santana, também enfrentou dificuldade para entrar no camarote e foi obrigada a assistir o início do show no meio do público.

Após algum tempo, Yasmin e Lorena foram liberadas para entrar na área VIP, onde se encontravam Grazi Massafera, Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso.

Fonte/ Portal TERRA