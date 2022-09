BARBÁRIE: Caseiro é assassinado a pauladas, tiros e facadas durante assalto

- Publicidade -

O caseiro José da Costa Gadelha, 65 anos, foi barbaramente assassinado durante um roubo (assalto), a uma chácara localizada no seringal Nova Esperança, localizado no ramal Maloca no município de Xapuri.

De acordo com informações, o corpo do caseiro foi encontrado na manhã desta quarta-feira 07, com sinais de extrema violência pelo corpo. A vítima foi espancada a pauladas, atingida com um tiro da própria arma (espingarda), e os criminosos teriam supostamente iniciado esquartejamento, pois apresentava golpes profundos nos braços e pernas.

Polícia Civil prende trio que confessou o crime

O delegado Gustavo Neves, titular da delegacia de Xapuri juntamente com o Inspetor chefe Eurico Feitosa, conseguiram identificar um homem de 20 anos e dois adolescentes de 14 e 15 anos, que confessaram o crime e foram flagrados portando a arma da vítima que foi roubada e usada no crime.

Segundo a polícia apurou, a vitima morava sozinho na chácara e o trio teria ido em busca de dinheiro. “Eles torturaram o idoso, espancaram com pedaços de ripas arrancadas da casa, deram um um tiro de espingarda e ainda golpearam o corpo”. A polícia Civil se empenhou e conseguiu prender os criminosos que confessaram o crime”, afirmou o Inspetor chefe Eurico Feitosa.

O delegado Gustavo Neves, comunicou a apreensão dos dois adolescentes ao Juizado Especial da Criança e do Adolescente e indiciou o maior de 20 anos por crime de corrupção de menores e roubo seguido de morte. A Polícia Civil recuperou a arma e documentos da vítima encontrados em poder do trio.

O corpo do caseiro foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal- IML de Rio Branco.