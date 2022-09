Bairro da Paz: Menor é apreendido com drogas em Rio Branco

- Publicidade -

Durante um patrulhamento de rotina feito por uma guarnição da Polícia Militar, através da RPM do 1° Batalhão, militares conseguiram apreender um menor e uma pequena quantidade de drogas. A ocorrência foi registrada na rua Campinas, bairro da Paz, na noite desta sexta-feira (02).

Conforme informações da PM, era feito um trabalho ostensivo em uma região bastante conhecida pelo intenso fluxo de usuários de drogas e traficantes, quando a guarnição avistou um jovem em certa atitude suspeita.

Na dúvida, os policiais resolveram abordar e fazer uma revista pessoal no adolescente, e durante as buscas foi encontrado em posse do mesmo, 6 pedras de crack, 2 “trouxinhas” de substância análoga a cocaína e um pacotinho contendo uma pequena quantidade de maconha, todo o entorpecente estaria em dois frascos transparentes com tampa.

Ao ser interrogado pelos PMs, o menor disse que não estava vendendo drogas e que o entorpecente seria para uso pessoal dele. Depois de alguns minutos em conversa com os militares, o jovem resolveu confessar que estaria comercializando a droga, e que hoje seria seu primeiro dia de “trabalho na boca”.

Diante do delito e do flagrante, o jovem recebeu voz de apreensão e foi conduzido a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), juntamente com todo o material ilícito encontrado com ele.