Avião que transportava o presidente Jair Bolsonaro arremete em aeroporto de Minas Gerais

De acordo com as informações do G1, a manobra foi necessária depois que outra aeronave que estava decolando na Pampulha atropelou um pássaro, deixando a pista de pouso impraticável. Outros aviões também realizaram o procedimento.

Cerca de 15 minutos após o incidente, o avião com o presidente pousou em segurança, por volta das 16h20. O candidato à reeleição decolou de Divinópolis após cumprir agenda de campanha no centro-oeste mineiro. Bolsonaro continuará em Minas, onde participará de um evento eleitoral em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Disputa com Lula A forte campanha em Minas é devido à densidade eleitoral do estado, o segundo maior colégio eleitoral do país, que vem sendo disputado por Bolsonaro e seu pinripal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula tem como candidato ao governo mineiro Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de Belo Horizonte, atrás do Romeu Zema (Novo) na preferência do eleitorado. Já Bolsonaro tem Carlos Viana (PL) como candidato, mas não desponta tão bem nas pesquisas, aparecendo em terceiro lugar. Metrópoles