Avatar volta a ser exibido nos cinemas, com a chegada do segundo filme

Com a proximidade de “Avatar: O Caminho das Águas” chegar às telas de cinemas, o Cine Araújo, no Via Verde Shopping, vai reprisar o primeiro filme da saga a partir do dia 22 de setembro. O longa exibido em 2009 volta aos cinemas para deixar um gostinho de quero mais e aumentar as expectativas para a estreia do segundo filme.

Para relembrar, Avatar se passa no exuberante mundo alienígena de Pandora, onde vivem os Na’vi, seres que parecem ser primitivos, mas são altamente evoluídos.

Como o ambiente do planeta é tóxico, foram criados os avatares, corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentam livremente em Pandora.

Programação:

Sala 4 (3D) – Avatar dublado, 165 minutos, verificar classificação;

Diariamente: 17h15 e 20h30.

A Gazeta do Acre