Auxílio Brasil: Veja quais cidadãos tiveram o benefício cancelado pelo Ministério da Cidadania 

Uma informação divulgada pelo Ministério da Cidadania na última semana chamou a atenção de milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. A pasta do governo responsável pelo programa informou que está realizando um grande pente-fino para encontrar irregularidades e cortar pagamentos.

Essa verificação será feita por meio do cruzamento das informações prestadas pela família no Cadastro Único (CadÚnico) com outras bases de dados do governo. O procedimento foi anunciado em uma publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Não há informações sobre quantos benefícios serão cortados, mas a previsão é de que sejam alguns milhares. Por outro lado, o governo planeja alcançar a marca de 21 milhões de atendidos pelo Auxílio Brasil até o fim deste ano.

Quem tem direito?

O programa é voltado para famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal de até R$ 105 por pessoa. Em lares com ao menos uma gestante, nutriz ou menor de 21 anos, a renda permitida é de R$ 210 por pessoa.

Além disso, também podem receber o auxílio aquelas que tiveram aumento na renda nos últimos meses, cujos os ganhos mensais não ultrapassem R$ 525. Neste caso, os repasses continuam por mais dois anos.

Como evitar o corte?

Para evitar a suspensão dos pagamentos, o responsável pela família deve manter o Cadastro Único constantemente atualizado. A revisão deve ser feita a cada dois anos, ou sempre que houver uma alteração importante, como emprego novo, morte de um membro ou mudança de endereço, por exemplo.

Essa atualização é feita nos Centros de Assistência Social (CRAS) e postos de atendimento do CadÚnico nos municípios. E não vale a pena omitir informações: o pente-fino cruza dados com outras bases para verificar se eles são verdadeiros.

Fonte: Edital Concursos Brasil