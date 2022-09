AUXÍLIO BRASIL: Ministério da Cidadania vai revisar pagamentos; Veja quem pode perder

- Publicidade -

O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, revelou que o pagamento dos R$ 600 do Auxílio Brasil vai passar por uma revisão. A informações foi dita no programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, neste domingo (11).

Até dezembro, o benefício será pago para famílias que se enquadram no perfil de vulnerabilidade social, previsto nas regras do Auxílio Brasil. A revisão acontece para evitar que pessoas que não se encaixem no programa recebam os R$ 600.

O ‘pente-fino’ vai identificar famílias cadastradas tem a renda superior ao limite estabelecido. Pessoas que está fora da extrema pobreza ou da linha da pobreza e recebem o benefício podem perdê-lo.

A fiscalização vai envolver alguns órgãos, como TCU (Tribunal de Contas da União), Polícia Federal e CGU (Controladoria-Geral da União).

Auxílio Brasil

Para receber as parcelas do programa social a família precisa:

• Comprovar renda mensal por pessoa de até R$ 105 (extrema pobreza) ou renda mensal entre R$ 105,01 e R$ 210 (linha de pobreza);

• Possuir algum dos seguintes componentes: gestantes, mães que amamentam, crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

Confira o calendário do Auxílio Brasil:

• 19 de setembro (segunda-feira) – NIS final 1;

• 20 de setembro (terça-feira) – NIS Final 2;

• 21 de setembro (quarta-feira) – NIS final 3;

• 22 de setembro (quinta-feira) – NIS final 4;

• 23 de setembro (sexta-feira) – NIS final 5;

• 26 de setembro (segunda-feira) – NIS final 6;

• 27 de setembro (terça-feira) – NIS final 7;

• 28 de setembro (quarta-feira) – NIS final 8;

• 29 de setembro (quinta-feira) – NIS final 9;

• 30 de setembro (sexta-feira) – NIS final 0.