Atropelamento: Homem é encontrado caído às margens da BR-364, já sem vida

Um acidente gravíssimo com vítima fatal aconteceu durante a madrugada de domingo, 18, no km 34, da BR-364, estrada que liga Rio Branco a Porto Velho.

Segundo informações, um homem natural de Cruzeiro do Sul, identificado por Ueverton Queiróz Sampaio, de 33 anos, estava caminhando descalço, às margens da rodovia, quando o veículo Fiat Freedom, de cor vermelha, placa QWQ-7F43, atingiu o homem violentamente.

Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada cerca de dois metros, e o veículo ainda passou por cima do corpo do homem. Marcas dos pneus ficaram na parte do abdômen e tórax do rapaz.

Após a colisão, o motorista do Fiat se evadiu, porém, ao chegar cerca de 130 metros de distância de onde estava o corpo da vítima caída, ele saiu do carro e abandonou o veículo, com as portas abertas, e sem as chaves na ignição.

Populares que passavam na via, avistaram o corpo de Ueverton caído no asfalto, e foram até a Base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e avisaram que tinha um homem caído ao solo. De imediato, os federais foram até o local e constatou a veracidade dos fatos.

Os policiais acionaram o Instituto Médico Legal, para fazer a remoção do corpo. De acordo com o policial federal, o cadáver já apresentava sinais que estava sem vida a algumas horas.

O caso agora ficará á cargo da Delegacia de Polícia Civil, onde será iniciada investigações para descobrir quem é o motorista do veículo e quais as circunstâncias que o acidente aconteceu.