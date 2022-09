Atlético-MG chega a acordo verbal pela contratação de Paulinho

- Publicidade -

O atacante Paulinho, do Bayer Leverkusen, pode estar muito perto de fechar um contrato com o Atlético-MG nos próximos dias. Com vínculo até o meio do ano que vem na Alemanha e sem perspectivas de renovar, o atleta e seus representantes já estariam apalavrados com o Galo, para a empolgação da torcida.

A eventual chegada do jogador coincide com a possível saída do zagueiro Junior Alonso, que pertence ao Krasnodar (RUS) e ganha cerca de R$ 1 milhão por mês aos mineiros. Caso se confirme o seu retorno ao futebol russo, as portas do time de Belo Horizonte se abrem ainda mais para o acerto com o campeão olímpico.

Paulinho está apalavrado com o Atlético-MG

Segundo o jornalista Jorge Nicola, as chances desse acordo acontecer já nos próximos dias são tratadas como “reais” pelo Atlético-MG. As partes já verbalizaram o pacto (incluindo tempo de contrato e salário) e aguardam pelo desdobramento das tratativas com o Leverkusen.

Apesar da visão otimista com o negócio, o Galo só poderá firmar um pré-contrato com o Paulinho a partir de janeiro do ano que vem, quando ele entrará na reta final do vínculo na Alemanha. Caso não o venda para outra equipe neste período, o time que detém os direitos econômicos do atleta na Europa poderá perdê-lo de graça.

Aos 22 anos, o atacante do Bayer Leverkusen é considerado uma das principais promessas do Brasil para a posição nos últimos anos. Ele surgiu nas categorias de base do Vasco em 2017 e tem como maior conquista na carreira o ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Sem espaço, jogou apenas duas partidas nesta temporada.