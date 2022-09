Atitude polêmica de Mbappé causa mal-estar na seleção da França antes da data Fifa

- Publicidade -

O atacante Mbappé, do PSG, voltou a se envolver em polêmica, desta vez na seleção da França, horas depois de se juntar ao grupo para a disputa da Liga das Nações, na segunda-feira, 19 de setembro.

O episódio aconteceu na véspera da sessão de fotos da equipe e gerou um mal-estar entre os profissionais, bem como nos torcedores pela internet.

De acordo com a agência de notícias AFP, o próprio jogador enviou um comunicado à imprensa para externar a sua vontade de não participar da sessão de fotos marcada para amanhã. Em sua defesa, o craque se justificou explicando que não houve uma alteração no contrato de direito de imagem, dificultando o acordo com a Federação.

Em texto assinado também pelos seus representantes, Mbappé lamentou que a situação tenha se estendido dessa maneira, se aproximando inclusive da Copa do Mundo 2022. Em março deste ano, ele já havia ficado de fora do evento com as mesmas alegações antes de vestir a camisa dos Le Bleus naquela pausa para a data Fifa.

O posicionamento adotado pelo atacante do PSG foi reforçado também pelos seus companheiros da França, insatisfeitos com o episódio. Os futebolistas envolvidos na polêmica afirmam que alguns atletas são mais utilizados em peças publicitárias do que outros e pedem um melhor controle sobre as marcas que são associadas aos seus nomes.

As polêmicas de Mbappé

Mbappé tomou os holofotes para si nesta temporada, assumindo um protagonismo um tanto quanto indigesto no futebol francês. Dentre as acusações que lhe foram atribuídas, surgiram relatos de que ele teria pedido a saída de Neymar e Messi do elenco estrelado de Paris, além de exigir o posto de cobrador oficial de pênaltis da equipe.

Nesta data Fifa, o craque defenderá a seleção campeã mundial em 2018 pela última vez antes de defender o título da Copa no Catar, em novembro. Os adversários da França serão a Áustria, nesta quinta-feira (22), às 15h45 (Brasília) e a Dinamarca, no domingo (25), mesmo horário, ambos os jogos válidos pela Liga das Nações.