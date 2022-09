Atenção: Processo seletivo simplificado do Senac Acre é anunciado para Rio Branco

- Publicidade -

O Senac Acre anunciou a abertura de inscrições para Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas para contratação, por prazo determinado e formação de cadastros de reserva para atendimento das demandas da instituição nos municípios de Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. As inscrições são gratuitas e acontecem das 08h30 do dia 8 de setembro até às 17h do dia 9 de setembro, exclusivamente através do endereço eletrônico portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco

O objetivo é preencher vagas com profissionais em níveis médio e superior. A vaga em nível médio é para Assistente Ensino Médio. E as vagas em nível superior são para Consultor Técnico em Atendimento ao Cliente, Consultor Técnico em Gestão de Estoque, Consultor Técnico em Gestão Financeira, Consultor Técnico em Identidade Visual, Consultor Técnico em Layout de Loja e Consultor Técnico em Marketing Digital.

O Processo Seletivo será composto por duas etapas. A primeira etapa de Análise Curricular e a segunda etapa de Entrevista Técnica e comportamental para todas as funções.

Para consultar o Edital completo, acesse o link de inscrições ou por meio do site www.ac.senac.br/trabalhe-conosco