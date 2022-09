Ataque: Homem é alvejado com três tiros na frente de residência em Senador Guiomard

- Publicidade -

O trabalhador Arisvaldo Lorenço Gomes, de 27 anos, quase morreu durante um ataque de criminosos na noite deste sábado, 24, no bairro Democracia, conhecido por “Mutirão”, no município de Senador Guiomard, distante de Rio Branco, cerca de 30 quilômetros.

A vítima estava em frente a uma residência com um grupo de amigos tomando tereré, quando três homens armados, passaram em um veículo, de cor preta, e um dos ocupantes do carro, efetuou cerca de cinco tiros em direção ao grupo. Após os disparos, o trio criminoso fugiu do local.

Testemunhas afirmaram que os homens que passaram atirando são membros de uma organização criminosa, mas o rapaz que foi o alvo do ataque não tem envolvimentos com o crime.

O homem mesmo ferido, ainda correu e se escondeu, com medo de ser morto pelos bandidos. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou a ambulância que fica baseada no município, para socorrer a vítima e prestar os atendimentos iniciais.

Ao chegar no local da ocorrência, os paramédicos avaliaram a situação do homem e encaminharam o mesmo para o Hospital Geral Ary Rodrigues, onde deu entrada e foi entregue aos médicos plantonistas. Após passar por uma avaliação pela equipe de profissionais do hospital, e devido à gravidade dos ferimentos, Arisvaldo foi transferido para o Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada em estado de saúde estável.

Segundo o médico do Samu, Jorge Lucas, a vítima foi atingida por dois disparos na coxa, e um tiro no abdômen. Como o hospital do município não tinha suporte para avaliar os danos causado pelas lesões, a vítima foi encaminhada ao PS.

O caso será investigado pela Delegacia do município de Senador Guiomard/AC.

Veja o vídeo: