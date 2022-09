Ataque hacker a Trader de criptomoedas Wintermute gera uma perda de US$ 160 milhões

- Publicidade -

Hackers roubaram ativos digitais no valor de cerca de US$ 160 milhões da empresa de negociação de criptomoedas Wintermute, afirmou o presidente-executivo, Evgeny Gaevoy, nesta terça-feira (20) no Twitter.

Esse foi o assalto mais recente a atingir o setor cripto, atormentado pelos crimes virtuais.

O roubo teve como alvo as operações financeiras descentralizadas da Wintermute, disse Gaevoy.

A empresa, que fornece liquidez nas principais exchanges de criptomoedas e plataformas de negociação, permanece solvente após o ataque, acrescentou.

Gaevoy e Wintermute não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Wintermute se autodenomina “um dos maiores players” nos mercados globais de criptomoedas.

A empresa diz que administra “centenas de milhões” em ativos e negocia mais de US$ 5 bilhões por dia.

Gaevoy disse no Twitter que “haverá uma interrupção em nossos serviços hoje e potencialmente nos próximos dias”, acrescentando que cerca de 90 ativos foram hackeados.

“Se você é um cliente da Wintermute, novamente, somos solventes, mas se você se sentir mais seguro para cancelar o empréstimo, podemos fazer isso”, disse Gaevoy.

Fonte/ CNN BRASIL