Atacante do Palmeiras pode reforçar outro clube brasileiro em 2023

Um dos principais ídolos da história do Palmeiras, Dudu vem recebendo sondagens para deixar o clube em 2023.

Conforme apurado por Jorge Nicola em contato com o empresário do jogador, Dudu vem recebendo sondagens para deixar o Palmeiras. Apesar do staff do atleta ter garantido a procura, os clubes não foram citados, mas sabe-se que são do exterior e até mesmo do futebol brasileiro.

Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023 mas, até o momento, segue sem ser renovado. Ainda de acordo com Nicola, o atacante, apesar das sondagens, já sinalizou ao Palmeiras que quer renovar seu vínculo, podendo ter um novo contrato de 5 anos.

História de Dudu

Apesar de ainda com seus 30 anos, Dudu já está marcado na história do Palmeiras, sendo, indiscutivelmente, um dos maiores ídolos do clube, tendo conquistado quase tudo possível.

Contratado pelo Verdão em 2015, além de títulos estaduais, Dudu soma, de destaque, duas conquistas da Libertadores, uma da Recopa, uma Copa do Brasil e dois Brasileiros. É o jogador mais vitorioso do clube no atual século.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil