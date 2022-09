Atacante da Assermurb tem 22 gols em 7 jogos e é vice-artilheira do futebol feminino no Brasil em 2022

Com 22 gols anotados em sete partidas, mais da metade dos 40 gols da equipe no estadual, ela é a principal goleadora da competição, a maior artilheira da história do futebol acreano feminino em uma só edição do Campeonato Acreano e em uma temporada, e a segunda artilheira do futebol feminino brasileiro em 2022.

No cenário nacional, a camisa 11 da Assermurb só fica atrás da experiente atacante Cristiane, do Santos, que balançou as redes 23 vezes em 21 jogos no Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista.

Se for considerada apenas a média de gols por partida, Jaqueline lidera a artilharia feminina no Brasil com 3,14 gols por partida. A média de Cristiane é de 1,09 gol por jogo.

Depois de perder a decisão do primeiro turno para o Galvez nos pênaltis, a Assermurb lidera o grupo A com seis pontos no segundo turno e só precisa de um empate na última rodada, diante do vice-líder Andirá, para garantir a vaga na decisão da parte final da competição. A partida será na segunda-feira (3), às 18h (do Acre), no estádio Florestão, em Rio Branco.

Principais artilheiras do futebol feminino no Brasil em 2022