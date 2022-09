Assessoria confirma que ex-BBB Jaqueline Grohalski foi agredida pelo namorado

- Publicidade -

Jaqueline Grohalski, ex-participante do ‘BBB’, foi agredida, ameaçada e furtada por seu ex-namorado. A informação foi confirmado à imprensa por sua assessoria no domingo, 18. Antes da confirmação, a influenciadora chocou os fãs ao aparecer nas redes chorando e com a boca sangrando.

“A Jaqueline se encontra muito abalada ainda com toda essa situaçao. No momento, ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar. Ontem não passamos muitas informaçoes, pois se tratava de uma briga de casal em que ela foi agredida. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto“, diz o comunicado, ressaltando que a ex-BBB foi hospitalizada.

No mesmo texto, a equipe de Jaqueline Grohalski pediu compreensão dos fãs e cautela com o assunto, já que a moça tem uma filha pequena. “Estamos tentando com que ela não veja nenhuma situação”.

No vídeo compartilhado nas redes, Jaqueline Grohalski chorava, pedia socorro e gritava: “Vai embora daqui”. As imagens foram publicadas no sábado, 17, no Instagram da ex-sister, mas logo foram apagadas. Apesar da rapidez em deletá-las, a postagem durou o suficiente para preocupar os seguidores da loira.

Fonte: Terra