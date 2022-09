As surpreendentes reviravoltas da guerra na Ucrânia

- Publicidade -

No início do mês de setembro, Zelensky, presidente ucraniano, afirmou que seu país iniciaria uma contraofensiva para retomar áreas ocupadas por forças russas.

Desde então, a Ucrânia conseguiu recuperar mais de 6 mil quilômetros quadrados de seus territórios, equivalente a 5% do que a Rússia havia tomado.

O movimento foi uma das maiores respostas ucranianas à invasão iniciada no fim de fevereiro. Para se ter uma ideia, ela só havia recuperado um território tão grande quando retirou os russos de perto da capital, Kiev.

Nada como uma mãozinha

O resultado só foi possível por conta da ajuda ocidental na logística do conflito e, principalmente, com o envio de armas. Depois de tanto suporte, parece que os ventos da guerra estão mudando de sentido.

Isso é tão relevante que pode abrir portas para a Rússia começar a negociar as sanções ao Ocidente. E esse fator poderia amenizar, por exemplo, a questão do gás e energia na Europa.

A coisa não está tranquila

Foram tantas as reviravoltas que Putin está tendo que lidar com um fato inédito em seu tempo de governo: há um movimento pedindo sua renúncia do poder.

Fonte/ Portal The News