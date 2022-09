- Publicidade -

Um estudo realizado pela MoneyBeach, ferramenta de busca de seguros do Reino Unido, citado pela CNN, revela aquelas que são potencialmente as cidades mais impressionantes para descobrir de bicicleta.

Os investigadores usaram como ponto de partida dados recolhidos do Instagram no mês de maio, nomeadamente foram analisadas mais de 350 mil hashtags associadas ao ciclismo em 120 das principais cidades turísticas do mundo de modo a entender quais seriam os locais com maior preponderância de compartilhamento de publicações.

No decorrer do estudo, os especialistas compararam os resultados com o tamanho das cidades em km² para discernir com precisão o número de publicações em relação à escala da cidade.

Consequentemente, aquela com mais imagens tiradas por km² foi selecionada como a mais pitoresca. Já a grande vencedora foi Chiang Mai, uma das maiores cidades da Tailândia, considerada o centro cultural e espiritual do país. Entretanto, as outras cidades destacadas concentram-se sobretudo na Europa, Líbano e nos Estados Unidos.

Veja, as dez cidades mais bonitas do mundo para explorar de bicicleta:

Chiang Mai, Tailândia; Miami, Estados Unidos; Paris, França; Beirute, Líbano; Bristol, Reino Unido; Cambridge, Reino Unido; Barcelona, Espanha; Londres, Reino Unido; Dublin, Irlanda; Atenas, Grécia.

Notícia ao Minuto