As apostas de Bolsonaro na reta final para o 1º turno; da deflação ao “datapovo”

Com a proximidade do primeiro turno das eleições, a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) quer emplacar de vez as “boas notícias” do atual governo e faturar com críticas a adversários políticos.

Segundo interlocutores, o grupo que trabalha pela reeleição do chefe do Executivo nacional tem três pontos considerados “chave” para investir na campanha do presidente na reta final das eleições. O primeiro deles diz respeito às “previsões acertadas” sobre a economia brasileira.

O resultado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou a inflação oficial, divulgada na semana passada, por exemplo, foi motivo de comemoração no núcleo do mandatário da República. O índice apontou deflação de 0,36% em agosto, influenciada pela queda no preço dos combustíveis. Além disso, a inflação ficou abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano.

Atento ao cenário desde julho e aconselhado por aliados, Bolsonaro passou a “prever” deflação – oposto da inflação, que consiste na redução no preço dos produtos. Agora, dizem auxiliares, o titular do Planalto deve insistir nesse discurso para mostrar que a economia sempre esteve bem, apesar dos desafios enfrentados durante sua gestão, como a pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia.