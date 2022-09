Árvore cai em cima de jovem durante derrubada

- Publicidade -

O jovem trabalhador rural, Jonatan dos Santos Machado, de 20 anos, foi a mais recente vítima de derrubada.

A fatalidade aconteceu na manhã deste sábado, 24, em uma propriedade rural localizada no ramal da Prata no município de Epitaciolândia, cidade acriana que faz fronteira com a Bolívia.

De acordo com informações, o rapaz e um amigo foram contratados para fazerem uma derrubada de árvores, quando uma de grande porte, teria tombado para o lado errado, e os galhos atingiram o jovem, que ficou preso embaixo dos galhos gigantes e pesados da árvore.

Segundo relatos de outros trabalhadores, foram eles que conseguiram serrar os galhos para retirar a vítima que já agonizava.

Por ser distante da cidade, foi solicitada a ajuda de um morador que possui uma caminhonete para levar o rapaz ferido ao encontro de uma equipe de socorro do SAMU, e Corpo de Bombeiros que interceptaram o carro na BR 317.

A vítima deu entrada em estado crítico no Hospital Central Raimundo Chaar em Brasiléia, mas minutos depois não resistiu, e morreu quando recebia assistência médica.

A Polícia Civil deu início às investigações das circunstâncias reais do acidente.