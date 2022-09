Artemis 1: Nasa faz nova tentativa de lançar missão à Lua neste sábado

- Publicidade -

Passo inicial no retorno de astronautas à Lua, a missão Artemis 1 da Nasa terá hoje, 3 de setembro, sua segunda janela de partida: entre 15h17 e 17h17, pelo horário de Brasília. A partida ocorrerá no Complexo de Lançamento 39B no Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida.

A partida inicialmente estava marcada para a última segunda-feira (29 de agosto), mas problemas em um dos motores impediram o lançamento.

O Artemis 1 será o primeiro voo de teste do novo megafoguete Sistema de Lançamento Espacial (SLS, na sigla em inglês) e da cápsula da tripulação Orion, que nesta viagem levará três manequins. O foguete SLS lançará a espaçonave Orion não tripulada em uma missão de aproximadamente 42 dias, durante a qual ela orbitará nosso satélite natural antes de retornar à Terra. Desde a missão Apollo 17, de 1972, a Nasa não envia missões à Lua.

A contagem regressiva pode ser acompanhada no portal da Nasa e na Nasa TV.

Fonte: Revista Planeta