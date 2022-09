Arroz brasileiro tem grande procura por paises de Oriente Médio, África e Europa

- Publicidade -

O arroz brasileiro está na mira de alguns países do Oriente Médio, da África e da Europa. A informação é da Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), que participou no início de setembro do World Food Estambul.

A expectativa da associação é vender nos próximos 12 meses mais de US$ 2 milhões do produto para o exterior.

Outra informação importante sobre o arroz é que a produção mundial de arroz em 2022/23 deverá ultrapassar as 500 milhões de toneladas.

A estimativa faz parte do último relatório do Sistema de Informação do Mercado Agrícola (Amis), órgão do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, que divulga dados de oferta e demanda das principais commodities globais.

Fonte/ CNN BRASIL