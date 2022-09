Armas nucleares de Putin, presidente da Rússia, podem ter o mesmo impacto das bombas lançadas no Japão

- Publicidade -

Com suas forças recuando na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, mais uma vez ameaçou recorrer a armas nucleares, provavelmente as chamadas armas nucleares táticas.

Em um discurso na semana passada, ele alertou que “no caso de uma ameaça à integridade territorial de nosso país e para defender a Rússia e nosso povo, certamente faremos uso de todos os sistemas de armas disponíveis para nós. Isso não é um blefe.”

Os sistemas de armas russos incluem 4.477 ogivas nucleares implantadas e de reserva, com cerca de 1.900 delas sendo ogivas “não estratégicas”, também conhecidas como armas nucleares táticas, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos.

Tático x estratégico

Ogivas táticas referem-se àquelas projetadas para uso em um campo de batalha limitado, digamos, para destruir uma coluna de tanques ou um grupo de batalha de porta-aviões, se usado no mar. Essas ogivas, com rendimentos explosivos de 10 a 100 quilotons de dinamite, também são chamadas de “baixo rendimento”.

Em contraste, as ogivas nucleares “estratégicas” mais poderosas da Rússia têm rendimentos explosivos de 500 a 800 quilotons e são projetadas para destruir cidades inteiras — e mais algumas.

A referência a “baixo rendimento” para armas táticas é um tanto enganosa, pois rendimentos explosivos de 10 a 100 quilotons de dinamite ainda são suficientes para causar grande destruição — como o mundo descobriu em 1945 quando os EUA lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki no Japão.

Essas bombas eram o equivalente a cerca de 15 e 21 quilotons de dinamite, respectivamente — dentro da estimativa das armas nucleares táticas da Rússia.

As explosões iniciais em Hiroshima e Nagasaki mataram cerca de 70.000 e 35.000 pessoas instantaneamente, e dezenas de milhares morreram depois da radiação liberada, de acordo com arquivos do governo dos EUA.

Alex Wellerstein, diretor de estudos de ciência e tecnologia do Stevens Institute of Technology, em Nova Jersey, diz que a verdadeira diferença nas armas nucleares não está realmente em seu rendimento explosivo, mas em quais são seus alvos.

“Os bombardeios atômicos no Japão foram ataques ‘estratégicos’ destinados principalmente a destruir o moral e aterrorizar o alto comando japonês à rendição. O que fez de 15 quilotons um rendimento ‘estratégico’ dependia de onde foi direcionado”, escreveu Wellerstein no blog de segurança Outrider no início deste ano.

Outros, incluindo o ex-secretário de Defesa dos EUA James Mattis, dizem que não há diferença alguma.

“Acho que não existe uma ‘arma nuclear tática’. Qualquer arma nuclear usada a qualquer momento é um divisor de águas estratégico”, disse em uma audiência no Congresso em 2018.

O que aconteceria se a Rússia lançasse uma arma nuclear?

A Rússia (e antes dela, a União Soviética) construiu e manteve um grande estoque de armas nucleares táticas.

O pensamento inicial era que o uso de uma bomba nuclear em um campo de batalha dava aos líderes a opção de fazer um ataque decisivo que poderia evitar a derrota sem recorrer ao uso de suas maiores armas nucleares, que após um contra-ataque traria uma “troca nuclear que acabaria com a civilização”, de acordo com a União de Cientistas Preocupados.

