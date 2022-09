Arma branca : Monitorado por tornozeleira eletrônica é morto em Cruzeiro do Sul

O crime ocorreu por volta das 6h30 desta segunda. Segundo o comandante da companhia de policiamento especializado do 6º Batalhão, tenente Daniel Teixeira, a vítima tinha saído recentemente do presídio, e por isso, a suspeita é de que o crime tenha sido motivado por acerto de contas.

“A equipe encontrou a vítima ainda com vida, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas infelizmente antes do Samu chegar ela veio a óbito. Então, restou apenas atestar o óbito. A equipe acionou a polícia técnica para fazer a perícia, que fez todos os procedimentos. Trabalhamos com um possível acerto de contas, mas vamos deixar a cargo da Polícia Civil para fazer as diligências do caso”, disse o tenente.