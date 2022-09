Área Vip do Rock in Rio recebe Gabigol e Arrascaeta que deram show de estrelismo

- Publicidade -

Jogadores do Flamengo, Gabigol e Arrascaeta mascaram presença na área vip na terceira noite de Rock in Rio e deram um show de estrelismo.

O uruguaio chegou sem a mulher, Camila Bastiani, com quem acabou de reatar, e desrespeitou a regra de só entrar no espaço com uma pulseira específica. Ao ser barrado por um segurança do dobro do tamanho dele, o atacante o encarou, e sem falar nada, fez cara de “você sabe quem sou eu?” e entrou mesmo sem a permissão. O segurança não sabia quem ele era de fato. O que não mudaria a regra. Climão.

Já Gabigol passou pela área vip como se corresse atrás de um gol. Sempre com três amigos pendurados em seu pescoço (um deles, o surfista Gabriel Medina), o atacante teve segurança até para ir ao banheiro. Gabi circulou rapidamente pelo espaço, não quis papo com a imprensa e parou poucas vezes para fazer foto com fãs, que corriam desesperados atrás dele.

Arturo Vidal, também do Flamengo, fez sua estreia no Rock in Rio com cara de poucos amigos. Assim como Arrascaeta, ficou em uma área isolada dentro da área vip, onde trocou carícias com a mulher, a musa fitness colombiana Sonia Isaza.

Fonte: Extra