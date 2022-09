Apresentadora de Tv sofre derrame ao vivo e assusta equipe e espectadores 

- Publicidade -

A apresentadora Julie Chin, âncora de um telejornal da emissora NBC KJRH em Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, causou um enorme alvoroço nos bastidores do programa e acabou assustando também os espectadores que a assistiam ao vivo.

Tudo começou quando a jornalista tentava ler o teleprompter com as notícias, dando sinais de que algo estava errado com ela. Julie, que falava sobre um lançamento da Nasa, começou a tropeçar em suas palavras. Ela foi levada às pressas para o hospital. Lá, descobriu que estava tendo o início de um derrame.

“Os últimos dias ainda são um mistério, mas meus médicos acreditam que tive o início de um derrame ao vivo no ar no sábado de manhã. Alguns de vocês testemunharam em primeira mão, e sinto muito pelo que aconteceu”, escreveu a jornalista no Facebook.

“O episódio parece ter surgido do nada. Eu me sentia ótima antes do nosso programa. No entanto, ao longo de vários minutos durante o nosso noticiário, as coisas começaram a acontecer. Primeiro, perdi a visão parcial de um olho. Um pouco depois, minha mão e meu braço ficaram dormentes. Então, sabia que estava com um grande problema quando minha boca não falava as palavras que estavam bem na minha frente no teleprompter”, continuou.

Ainda no ar e depois de lutar por vários segundos, a apresentadora acabou se desculpando com os espectadores, dizendo “Sinto muito, algo está acontecendo comigo esta manhã”.

O comando do telejornal foi, rapidamente, passado para a meteorologista Annie Brown para uma atualização do tempo. “Meus colegas de trabalho reconheceram a situação de emergência e ligaram para o 911?, disse a jornalista, que passou por uma série de exames. “Neste ponto, os médicos acham que eu tive o início de um derrame, mas não um derrame completo. Ainda há muitas perguntas e muito para acompanhar, mas a conclusão é que eu deveria estar bem”, concluiu.

Fonte: Estadão