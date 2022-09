Apple revela preços no Brasil do Iphone 14; veja valores e compare com o 13

- Publicidade -

No evento anual da Apple em Cupertino (EUA), hoje (7), foi lançado o tão aguardado iPhone 14. São quatro versões (14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max), com diferentes opções de armazenamento e de cores.

Ainda não há data para início das vendas no Brasil, mas é comum que a empresa traga os telefones para cá em questão de semanas. A loja virtual brasileira já foi atualizada com os novos modelos e preços; eles podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros ou pagos à vista com 10% de desconto.

Confira:

iPhone 14 (128 GB): R$ 7.599 iPhone 14 (256 GB): R$ 8.599 iPhone 14 (512 GB): R$ 10.599 iPhone 14 Plus (128 GB): R$ 8.599 iPhone 14 Plus (256 GB): R$ 9.599 iPhone 14 Plus (512 GB): R$ 11.599 iPhone 14 Pro (128 GB): R$ 9.499 iPhone 14 Pro (256 GB): R$ 10.499 iPhone 14 Pro (512 GB): R$ 12.499 iPhone 14 Pro (1 TB): R$ 14.499 iPhone 14 Pro Max (128 GB): R$ 10.499 iPhone 14 Pro Max (256 GB): R$ 11.499 iPhone 14 Pro Max (512 GB): R$ 13.499 iPhone 14 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

Para efeitos comparativos, os valores são bem semelhantes aos que estavam sendo praticados para a linha 13, lançada em 2021, e que teve um aumento de tabela nos últimos meses. Veja quais eram os modelos e preços:

iPhone 13 mini (128 GB): R$ 6.599 iPhone 13 mini (256 GB): R$ 7.599 iPhone 13 mini (512 GB): R$ 9.599 iPhone 13 (128 GB): R$ 7.599 iPhone 13 (256 GB): R$ 8.599 iPhone 13 (512 GB): R$ 10.599 iPhone 13 Pro (128 GB): R$ 9.499 iPhone 13 Pro (256 GB): R$ 10.499 iPhone 13 Pro (512 GB): R$ 12.499 iPhone 13 Pro (1 TB): R$ 15.499 iPhone 13 Pro Max (128 GB): R$ 10.499 iPhone 13 Pro Max (256 GB): R$ 11.499 iPhone 13 Pro Max (512 GB): R$ 13.499 iPhone 13 Pro Max (1 TB): R$ 15.499.

Agora confira as principais novidades da recém-lançada linha 14:

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Os telefones têm o mesmo chip A15 Bionic de aparelhos lançados no ano passado, e serão disponibilizados em dois tamanhos 6,1 polegadas (iPhone 14) e 6,7 polegadas (iPhone 14 Plus). Eles chegarão ao mercado em cinco cores: preto, prata, azul, roxo e vermelho.

Talvez um dos maiores destaques seja a câmera de 12 megapixels, que capta até 50% mais luz que o iPhone 13.

Outro recurso importante é que ela conta com estabilização óptica. Sensor é importante para ajudar na gravação de imagens em movimento, fazendo a captação ficar menos tremida. Será possível ativar a funcionalidade escolhendo a opção “Active Mode”.

Nos EUA, os iPhones 14 e iPhone 14 Plus só serão vendidos com esim. Na prática, eles contam com um chip de telefonia interno. Dessa forma, as pessoas terão que ativá-lo direto em uma operadora. Não vai precisar ficar tirando chip de um telefone antigo para um novo, por exemplo. No Brasil, a empresa deve vender iPhones com gaveta pra chips.

Uma das novidades é que todos os iPhones 14 têm o Emergency SOS. Um sistema que conecta o iPhone com satélites em casos de emergência.

A ideia é que o telefone possa ter algum tipo de comunicação em locais sem conexão à internet ou sem sinal de telefonia celular.

Os telefones contarão com um app que ajuda na conexão do satélite. O usuário terá que apontar o dispositivo para um satélite para ter a conexão. Uma vez conectado dá para mandar informações básicas, como informar ocorrência e a localização.

Num primeiro momento, o recurso só estará disponível no Canadá e nos Estados Unidos e será gratuito nos próximos dois anos.

iPhones 14 Pro e Pro Max

Os iPhones 14 Pro têm um visual diferente. O recorte da câmera está mais discreto.

Em vez de um entalhe grande, ele tem um furo para câmera e outro recorte no formato de pílula para o sensor de reconhecimento facial. Durante a apresentação, a companhia demonstrou a funcionalidade Dynamic Island, que usa o espaço do corte da tela para notificações (como timer ou chamadas telefônicas) ou outras atividades.

Por dentro, eles contam com o chip A16 Bionic, o mais sofisticado já lançado pela empresa e 60% mais rápido que os concorrentes, segundo a empresa. As telas são de 6,1 polegadas (iPhone 14 Pro) e 6,7 polegadas (iPhone 14 Pro Max).

Vê-los sob sol forte não deve ser um problema. A Apple diz que o grau de luminescência (brilho) da tela dos iPhones 14 Pro pode chegar a 2.000 nits — a título de comparação, o Galaxy S22 Ultra atinge até 1.750 nits.

Uma curiosidade sobre a tela é que ela tem um modo sempre ligado. Dessa forma, sempre é possível ter acesso a notificações e informações sem precisar desbloqueá-lo. Essa é uma das novas funcionalidades do sistema iOS 16, que vai ser liberado gratuitamente para donos de iPhone em 12 de setembro.

Um dos grandes diferenciais dos modelos Pro são as câmeras. Além de contar com estabilização óptica (como a dos modelos não Pro), a Apple conta com um trio de sensores: 48 megapixels (principal) + 12 megapixels (telefoto com zoom óptico de até 3x) e 12 megapixels (ultra-wide e macro).

Segundo a empresa, os sensores conseguem absorver duas vezes mais luz que os modelos anteriores, o que vai melhorar a qualidade de imagens.

O sensor principal de 48 megapixels conta com a tecnologia quad-pixel. Dessa forma, ao tirar fotos ele combina quatro pixels em um, o que ajuda bastante na qualidade de fotos tiradas com baixa iluminação. Outra vantagem disso é que a foto resultante sai com o tamanho de uma de 12 megapixels, o que faz com que ela não ocupe tanto espaço de armazenamento.

Para quem quiser tirar imagens gigantes de 48 megapixels, basta usar o ProRAW — que deve ser uma boa opção para quem fotografa e gosta de fazer ajustes finos com algum editor de imagem.

UOL