Após viagem dos filhos com ex-marido, Wanessa Camargo recebe Dado Dolabella em sua casa

Dado Dolabella está passando uma temporada com Wanessa Camargo em São Paulo. Com os filhos de férias nos Estados Unidos com o pai, Marcus Buaiz, a cantora aproveitou para receber o ator, com quem retomou a relação, em sua casa em Alphaville. As informações são do jornal “Extra”.

Durante temporada na capital paulista, Dado também tem visitado a filha, Ana Flor, de 10 anos. A menina é fruto do relacionamento do artista com a produtora musical Juliana Wollter.

Desde que foram vistos juntos em 13 de julho, Wanessa e Dado têm fugido de perguntas sobre terem reatado o namoro. Os dois voltaram a se relacionar após a separação da cantora. Eles já participaram de um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde o ator mora, e também posaram para fotos no aniversário de Dado.

Entre idas e vindas, Wanessa e Dado namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004.O relacionamento dos artistas foi marcado por brigas e polêmicas.