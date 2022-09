Após troca de mensagens Maraísa confirma encontro com Sérgio Marone

- Publicidade -

Ao que tudo indica, o amor está no ar para Maraísa, dupla de Maiara. Isso porque a cantora confirmou que vai aproveitar um show ao lado da irmã, em São Paulo, para se encontrar com Sérgio Marone, com quem já estava trocando mensagens.

“A gente marcou no dia 30 agora em São Paulo. Eu estou contando os dias na verdade. Já está chegando nosso dia, hein Sérgio? Está preparado? Um rapaz como o Sérgio não tem como esconder, né gente? Tem que mostrar um homem bonito daquele. Ele não tem defeito aquele homem, né”, confirmou Maraísa, durante uma entrevista à Hora da Venenosa.

O momento aconteceu após a cantora ser questionada sobre uma fala de Marone, que confirmou que estava trocando mensagens com a cantora. “Ah, a Maraísa… a gente está aí. Começou com uma brincadeira, e estamos brincando. Começou como uma brincadeira, né? Não [tenho contato com ela], não fui ainda no show dela, não a conheci ainda pessoalmente. Tem que acontecer esse encontro, hein Maraísa?”, pontuou o ator, que participou de uma edição anterior do programa.

Em janeiro deste ano, Maraisa usou as redes sociais para enviar uma cantada despretensiosa a Sergio Marone e foi surpreendida com a resposta do ator. “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?”, escreveu a cantora em uma foto do artista. “Eu aqui viajando, né? Jamais teria chances com o Sergio Marone”, postou a irmã de Maiara, na sequência.

A publicação foi apagada pela cantora em seguida, mas os fãs fizeram questão de avisar Marone, durante uma live feita pelo artista. “A Maraisa mandou um recado para mim? Qual? Por que vocês estão botando essa pilha de Maraisa, minha gente? Eu vou ver lá no Twitter depois, tá?”, disse ele, que provocou a sertaneja em seguida.

“Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”, postou ele. “Eu apaguei porque eu achei que você nunca fosse ver”, rebateu a artista.