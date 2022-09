Após trancar filhos em gaiola casal é preso; uma das crianças estava com cachimbo na boca

- Publicidade -

Um casal foi preso após a polícia flagrar cenas de maus tratos que a dupla cometia contra seus próprios filhos. Os agentes encontraram uma das crianças, de apenas três anos, trancada em uma gaiola. A Outra, de dois anos, estava com um cachimbo de metanfetamina na boca. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) em Ohio, nos Estados Unidos.

Os policiais encontraram os pequenos em condições insalubres enquanto cumpriam um mandado de busca na casa de Franklin “TJ” Varney, de 38 anos, e Megan Smith, de 25 anos. O casal estaria envolvido em um crime de abuso sexual.

As autoridades localizaram um menino de três anos trancado dentro de uma gaiola , que estava presa com zíperes. A gaiola em que a criança estava era cheia de insetos, roupa de cama suja e um copo cheio de leite em más condições”, disse o xerife do condado de Hocking.

Além dos pais, também foi presa a avó das crianças, Ella Webb, de 61 anos, que estava com a guarda dos menores devido à investigação do crime de natureza sexual envolvendo os pais. informou o Meganoticias.

Ainda conforme o noticiário, o trio responsável pela atitude criminosa foram indiciados pelo crime de colocar em risco a vida dos menores.

Os dois pequenos foram colocados em custódia de emergência e encaminhados para lares adotivos pelos Serviços Sociais da região.