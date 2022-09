Após tentar esfaquear ex-namorada dentro de escola, jovem tem prisão preventiva decretada

Um dia depois de tentar matar a ex-namorada com uma facada no pescoço em um dos corredores da Escola Neutel Maia, em Rio Branco, no Acre, Jairo da Silva Cordeiro teve a prisão preventiva decretada. A decisão foi da Justiça do Acre durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 15, na Vara de Plantão do Fórum Criminal.

Toda a ação criminosa foi gravada pelas câmeras de monitoramento. Logo após tentar matar Adriana, por não aceitar o fim do relacionamento, Jairo fugiu. Quando foi preso ele ainda portava a arma do crime.

Jairo Cordeiro acabou preso por investigadores da Delegacia de Homicídios na região do bairro João Eduardo. A ação dos agentes da DHPP ocorreu na manhã de quarta-feira 14, pouco tempo depois de o acusado invadir a Escola Neutel Maia e tentar matar a ex-namorada, Adriana do Nascimento Araújo.

Como foi preso em flagrante, a Polícia Civil terá o prazo de 10 dias para finalizar o inquérito.