Após ser sequestrada por padrasto menina de 6 anos é encontrada em mata

Uma garota de 6 anos foi encontrada no meio de uma mata, após ser vítima de sequestro pelo próprio padrasto. O homem morreu em um acidente de moto na madrugada de segunda-feira, 26 de setembro, conforme informações da Polícia Militar dadas para o G1. Nas imagens, é possível ver o exato momento em que a garota é encontrada pelos oficiais no sudoeste de Goiás.

O nome da mãe da criança não foi divulgado e a identidade do padrasto também não. No vídeo filmado na hora do resgate, é possível ver a menina falando: “Quando acordei já tava no meio do mato”. Segundo os policiais, a mãe da garota chamou a polícia depois que o marido passou a noite bebendo e sequestrou a filha dela.

Conforme o relato, o homem pegou a moto do enteado, colocou a garota na garupa da moto e saiu de casa. Na ocorrência foi descrito: “Após quase duas horas de busca, a pequena foi encontrada visivelmente em estado de choque, deitada ao solo, bastante suja, ensanguentada e escondida sem reação próxima de uma moita de capim”.

A moto do padrasto foi encontrada em uma rodovia e o corpo dele estava ao lado do veículo. A garota estava na mata, próxima a um córrego. O caso foi registrado pela Polícia Civil e será investigado. A menina de 6 anos teve ferimentos e está internada no Hospital Estadual De Jataí Serafim de Carvalho. O hospital falou com a TV Anhanguera e disse que a criança está se recuperando e deve ter alta nesta segunda-feira, 26 de setembro.