Após ser esfaqueada 6 vezes pelo ex-marido, mulher é socorrida em estado grave

Uma mulher de 32 anos foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueada seis vezes pelo ex-marido de 42 anos, no Bairro Vila Santa Luzia, na madrugada desta quinta-feira (7).

Informações passadas pela vizinha da vítima são de que o autor chegou à casa da ex-mulher por volta das 2 horas da madrugada e a esfaqueou por cinco vezes, na região do abdômen. Em seguida, o autor fugiu. A polícia foi acionada.

O autor foi encontrado se escondendo na casa de sua mãe, a 50 metros da casa da vítima. Antes de ser preso pelos policiais, o autor foi agredido por populares que flagraram o crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a mulher levada em estado grave para a Santa Casa.

De acordo com a assessoria do hospital, a paciente deu entrada às 3h16, vítima de ferimento por facadas. Ela passou por cirurgia geral na região do abdômen e segue internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na recuperação pós-cirurgia.