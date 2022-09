Após ser atingido pela namorada com óleo fervendo homem vai parar na UTI

- Publicidade -

O Balanço Geral acompanha o caso de Paulo Sérgio, de 48 anos, que teve queimaduras graves depois que a companheira Alessandra Ferreira de Jesus jogou óleo fervendo em seu rosto. O casal morava no apartamento da vítima em Diadema (SP), até que ele começou a sentir falta de alguns pertences, descobriu que a mulher era dependente química e pediu para que ela fosse embora. Entenda

Paulo Sérgio, de 48 anos, conheceu Alessandra Ferreira de Jesus, de 37 anos em uma festa e logo começou um relacionamento com ela.

Com apenas um mês de namoro, Paulo chamou Alessandra para morar com ele no seu apartamento em Diadema, São Paulo. A mulher foi junto com o filho de 4 anos.

Depois de algum tempo, o homem começou a sentir falta de alguns pertences dentro de casa, descobriu que Alessandra era dependente química e roubava para comprar drogas.

Paulo pediu para que Alessandra arrumasse suas coisas e deixasse a casa.

A mulher estava na cozinha fritando bolinhos de chuva, quando pegou a panela de óleo fervendo e jogou no rosto de Paulo. Alessandra ainda tentou enforcar o companheiro e depois fugiu levando o celular dele.

Paulo Sérgio teve queimaduras graves e está internado na UTI. A família está com medo e espera que a polícia encontre Alessandra o mais rápido possível.