Após ser alvo de racismo, Vinícius Jr. volta a ser criticado por programa espanhol

Após ser alvo de um episódio de racismo na última semana, Vinícius Júnior, do Real Madrid, voltou a ser criticado durante um programa de TV na Espanha.

As declarações feitas pelo jornalista Juanfe Sanz aconteceram no debate esportivo El Chiringuito.

O jornalista afirmou que falta para o jogador brasileiro “inteligência emocional”.

Sanz também comentou sobre a atuação do atacante do clube espanhol, no clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo,18. De acordo com o comentarista, Vinícius Júnior “não está sabendo digerir a fama”.

Ele ainda fez um comparativo entre Vinícius e Rodrygo, que é seu atual companheiro de time.

“Estamos colocando na mesa Vinícius e Rodrygo. Para mim, há uma distância abismal de maturidade esportiva entre um e outro. Puramente isso”, declarou o jornalista.

O espanhol continuou tecendo críticas ao jogador brasileiro durante o debate esportivo. Segundo o jornalista, Vinícius não está sabendo digerir “o peso de ser uma estrela e de ter a responsabilidade de representar o Real Madrid”.

Apesar de admitir que a revelação do Flamengo está entre os melhores jogadores do mundo atualmente, Sanz declarou que a suposta “imaturidade” de Vinícius não é culpa do Koke, capitão do Atlético de Madrid. “Isso é culpa simplesmente do Vinicius”, completou.