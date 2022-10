Após salvar mãe que desmaiou enquanto estava sozinha em casa, menina de 5 anos ganha prêmio

- Publicidade -

Bryer com apenas 5 anos já se mostrava uma criança muito corajosa. A menina almoçava com a mãe, Linda, em casa, em Liverpool, na Inglaterra, quando uma situação tensa ocorreu. Depois que as duas terminaram a refeição, a mulher que é diabética tentou levantar da mesa, mas acabou caindo. A criança primeiramente achou que a mãe estava apenas brincando, porém depois de um tempo percebeu que a mãe havia realmente desmaiado.

Foi quando ela pensou rápido e resolveu ligar para o avô e explicar o que estava acontecendo. Logo em seguida, ele entrou em contato com a emergência avisando da situação da filha. Linda é diabética e estava com o nível de açúcar no sangue baixo, se demorasse um pouco mais, ela teria sofrido um coma hipoglicêmico, segundo o paramédico. A mãe foi salva após ser tratada com glicose pelos socorristas.

A situação assustadora não afetou Bryer e como a mãe havia ensinado, ligou para a ajuda. “Sendo mãe solo com diabetes e morando sozinha com Breyer, eu queria ter certeza de que minha filha estava preparada e sabia o que fazer se eu ficasse mal”, disse Linda, muito orgulhosa da filha, em entrevista ao Liverpool Echo.

A menina já sabia lidar com a situação, decorou o endereço de casa e aprendeu a ligar para o avô. “Fiquei impressionada com a coragem da minha filha. Ela tinha apenas 5 anos, na época, e lembrou o que fazer em uma situação estressante. Estou muito orgulhosa”, completou a mãe.

O caso ocorreu em maio deste ano e agora já completou 6 anos. Após outras crianças como Breyer, que salvaram a vida de parentes, o North West Ambulance Service (Serviço de Ambulância do Noroeste) está pedindo aos pais ​​e parentes que se certifiquem de que seus filhos saibam ligar para o 999 quando estiverem com alguém ferido. O apelo faz parte de uma iniciativa mais ampla da Ambulance Academy, que ajuda a orientar crianças, jovens e professores sobre como usar seus serviços. Breyer ganhou um prêmio de personalidade do ano no World Class Schools Quality Mark Awards em Londres por suas ações naquele dia.

“Breyer agiu com calma no que deve ter sido uma situação muito assustadora. Ao ligar para seu avô imediatamente, que então ligou para a emergência, ela conseguiu garantir que conseguiríamos ajudar sua mãe o mais rápido possível”, diz Ged Blezard, Diretor de Operações, do Ambulance Academy, em entrevista ao Liverpool Echo.