Após reunião com ElizabethII, na manhã desta terça-feira, Truss assume oficialmente como primeira-ministra do Reino Unido

Eleita primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss assumiu oficialmente o cargo nesta terça-feira (6) após se encontrar com a rainha Elizabeth II no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A ex-secretária de Relações Exteriores derrotou Rishi Sunak na segunda-feira (5) na corrida para se tornar líder do Partido Conservador.

Ela substituirá Boris Johnson, que foi forçado a renunciar depois que seu governo perdeu o apoio dos legisladores em meio a uma série de escândalos e renúncias de ministros.

Truss herda um país em crise, com contas para a população em crescimento. Ela promete o corte de impostos com o objetivo de ajudar a melhorar as condições do custo de vida dos britânicos.

Encontro com a rainha

Certa vez, Liz Truss defendeu a abolição da monarquia.

Nesta terça-feira, ela conheceu a rainha para ser formalmente nomeada como a terceira mulher primeira-ministra da história britânica, alcançando o ápice de sua eclética carreira política.

As fotos mostravam a monarca sorrindo ao dar as boas-vindas a Truss, a 15ª líder a servir durante seu reinado de 70 anos, em Balmoral.

A dupla foi fotografada apertando as mãos e conversando em frente a uma lareira enquanto a monarca de 96 anos segurava uma bengala.

Assim que ela deixar a propriedade real, Truss voará de volta para Londres e seguirá direto para Downing Street.

Boris Johnson encontra rainha

Boris Johnson também esteve no Castelo de Balmoral, onde apresentou sua renúncia à rainha Elizabeth II. Este é o momento final de Johnson no cargo e encerra sua “turnê” de despedida de semanas.

A confirmação oficial veio do Palácio de Buckingham de que a rainha aceitou a renúncia de Johnson.

“O honorável deputado Boris Johnson teve uma audiência com a rainha esta manhã e apresentou sua renúncia como primeiro-ministro e primeiro-lorde do Tesouro, que Sua Majestade teve o prazer de aceitar”, diz o comunicado do Palácio.

Fonte: CNN Brasil