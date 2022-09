Após reconhecer que já se irritou com meme, Bill projeta carreira de influenciador

- Publicidade -

Ouvir o nome “Bill”, sem antes ouvir um “Bora”, é quase impossível, principalmente se você usa as redes sociais. Bill Morais, personagem do bordão, revelou que realmente ficou irritado no dia da gravação do vídeo que viralizou; porém, hoje pensa em seguir o projeto de criador de conteúdo.

Além disso, o técnico do Red Bill, em entrevista ao R7, comentou a visita ao Rio de Janeiro e às dependências do Flamengo e contou sobre o convite feito pelo clube carioca.

A respeito do surgimento do meme, Bill confessa que, no dia da gravação, não gostou nada do bordão. “Ele [Marcos Gonzalez, narrador do vídeo] começou com isso de ‘Bora Bill’, e eu fiquei irritado. Estava doido para xingar, mas, como tinha gente perto de mim, não deu”, contou.

O criador de conteúdo afirma que o sucesso não é algo programado e que não pode garantir que “as coisas vão continuar dando certo”. Porém, Bill comenta que pretende continuar com a criação de conteúdo. “Já coloquei em mente que nós vamos prosseguir com este projeto aí. Com certeza ainda vai aparecer muita coisa boa para a galera assistir”, garantiu o, agora, influenciador.

“Dos vários vídeos que eles fizeram, nunca pensei que esse fosse viralizar e fazer uma mudança tão grande na minha vida”, completou o criador de conteúdo.

Desde o último domingo (11), Bill e o narrador que criou o bordão, Marcos Gonzalez, estão no Rio de Janeiro. Inicialmente, o técnico do Red Bill foi convidado a curtir o Rock in Rio, festival de música que aconteceu nas últimas duas semanas na cidade.

“As festas que nós participamos lá no Ceará, são festas com 3 ou 4 mil pessoas. Aí do nada, da noite para o dia, você é convidado para um grande evento como o Rock in Rio. Foi um negócio quase inexplicável. Não sabia o que fazer, não sabia o que falar”, disse Bill.

O Flamengo não só notou Bill como também o convidou para visitar as intalações do clube e participar de uma transmissão diretamente dos estúdios. O criador de conteúdo ainda teve o privilégio de passear pelo Rio no fusca temático rubro-negro.

“Quando eu pensei que já tinha acabado, o Flamengo me chamou para gravar uma matéria dentro do fusca do time. Nesse carro só andou quem fez história pelo Flamengo, e eles me chamaram, então foi negócio de louco, assim“, lembrou o influenciador.

A surpresa maior foi o convite feito pelo time da Gávea, que chamou Bill e sua equipe para assistirem ao jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, em pleno Maracanã.

“Participar de uma semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, e tudo a convite do Flamengo? Cara, eu estou vivendo um mundo que não é o meu, parece. Coisa de louco, de louco”, falou o técnico do Red Bill.