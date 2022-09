Após perder controle da direção, condutor bate veículo no muro do Horto Florestal

- Publicidade -

Na noite da última segunda-feira, 19 de setembro, câmeras de segurança registraram o momento que um motorista perde o controle do veículo, e bate no muro do Horto Florestal, tombando o carro. A pista estava lisa devido a um vazamento de esgoto na rua.

O motorista conseguiu sair do veículo e não se feriu, o carro ficou avariado na batida, assim como o muro do Horto. A rua tem um problema de esgoto devido a um córrego ao lado que não suporta a quantidade de água e acaba transbordando.

Os moradores do local reclamam do problema que segundo eles é uma situação rotineira, muitos ao passar se molham com a água e também há riscos de mais acidentes devido a pista escorregadia.

Fonte/ Jornal Opinião