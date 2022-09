Após pedir ajuda para usar o celular idosa de 70 anos é agredida por filho e nora

- Publicidade -

Na quinta-feira (29), casal de 47 e 49 anos foi preso em flagrante por agredir uma idosa, de 70 anos, em Deodápolis, a 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima teria pedido ajuda para usar o celular, quando ocorreu a discussão.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi até a casa da nora para perguntar a senha do celular, já que não conseguia usar. As duas acabaram discutindo e houve agressão. Em determinado momento o próprio filho da idosa a empurrou e ela caiu no chão, Novamente ela foi agredida, já caída.

Testemunhas ajudaram a vítima a se levantar e ela foi até a delegacia registrar a ocorrência. O casal também foi na delegacia prestar esclarecimentos e acabou preso em flagrante. Pessoas que presenciaram o ocorrido também prestaram depoimento sobre o caso.

O crime é tratado como lesão corporal, se praticada contra ascendente.