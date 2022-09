Após pagar programa com aparelho celular, homem chama polícia e finge roubo

- Publicidade -

Um homem foi preso na noite dessa segunda-feira (12/9) por fingir ter tido o telefone celular roubado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, após um problema com pagamento de um programa sexual. Na realidade, o aparelho tinha sido usado para a quitação da dívida.

O suspeito entrou em contato com a Polícia Militar (PM) e informou que o aparelho foi roubado enquanto ele trocava o pneu do carro, no Bairro Custódio Pereira, na Zona Leste da cidade.

Enquanto os militares tentavam obter mais informações sobre o suposto assalto, houve uma série de contradições e a história pareceu inconsistente. Os policiais pressionaram a falsa vítima de roubo e ele confessou que o celular tinha sido usado no pagamento do programa.

Segundo o homem, foi combinado um encontro com uma travesti e, após o programa, aconteceu um desacordo com relação ao pagamento. O aparelho, então, foi pego pela travesti como garantia de que ela seria paga pelo serviço sexual.

A PM informou que por ter feito uma denúncia falsa de crime, o homem foi detido e assinou uma infração, tendo que se apresentar para audiência posteriormente.