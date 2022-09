Após obrigar ex-mulher se ajoelhar, ex-marido atira quatro vezes em residência

- Publicidade -

Uma mulher de 33 anos escapou de ser morta a tiros pelo ex-marido de 32 anos na madrugada desta terça-feira (27) em uma residência no bairro Aponiã, em Porto Velho (RO).

O homem invadiu a residência e tentou a todo custo reatar o relacionamento com a vítima, que não aceitou de forma alguma. O acusado então saiu do local fazendo ameaças de morte.

A vítima com raiva teria ligado para a atual esposa dele e contado todo o ocorrido. A partir daí, o homem ficou enfurecido e foi novamente até a residência da ex-mulher.

Ele a puxou pelos cabelos e na frente dos cinco filhos da vítima (dois também são do acusado) passou a ameaçar matá-la a tiros.

A vítima disse que percebeu que o homem não estava armado e duvidou dele. O acusado saiu do local e logo depois voltou efetuando quatro disparos.

Os tiros acertaram a TV na sala da residência e as janelas. Por sorte a mulher e as crianças não foram baleadas. O autor do crime fugiu antes da chegada da Polícia Militar.