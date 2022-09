Após nova derrota do Athletico-PR, Felipão liga sinal de alerta

Após a derrota para o Santos por 2 a 0, na última terça-feira (27), o treinador do Furacão deixou claro na entrevista coletiva que enxerga a equipe em um “marasmo total” depois da qualificação frente ao Palmeiras, no início do mês. De lá pra cá foram três jogos com dois empates (Avaí e Cuiabá) além do revés nesta semana, na Vila Belmiro.

Para Felipão, além do impacto direto na campanha da equipe dentro do Brasileirão, o momento também é preocupante pensando no aspecto psicológico e técnico da equipe já visando a decisão da Liberta contra o Flamengo, marcada para o dia 29 de outubro em Guayaquil, no Equador.

– Não vem dando certo na parte ofensiva, na parte defensiva desde a classificação. Ou vamos mudar de novo ou vamos continuar assim nesse marasmo total. Vamos chegar em uma situação ruim – disse o técnico, agregando:

– Perdemos para os nossos próprios erros. Tenho que mudar essa mentalidade, a responsabilidade é minha. Não estou conseguindo essa mudança. Está na hora de a gente se entender, senão vamos deixar com que os adversários tenham melhores condições que nós.

Em sexto lugar com 44 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, a próxima oportunidade que o Athletico-PR terá de se reabilitar vai ser no sábado (1), às 19h (de Brasília), enfrentando o Juventude, na Arena da Baixada.

Fonte: Lance!