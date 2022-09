Após negar que teve show cancelado por falta de público, Zé Felipe diz: ‘Prioridade é minha família ‘

- Publicidade -

Zé Felipe usou suas redes sociais para desmentir os rumores de que teve um show no Rio de Janeiro cancelado por falta de público. O sertanejo explicou que seu único show recente na cidade foi no festival Garota VIP, onde mais de 60 mil pessoas marcaram presença.

“Falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público, mas o único show que tive lá esse ano foi o Garota Vip, do Safadão, os outros foram no interior. Não entendo de onde tira isso, se é a mente fértil, virar roteirista de novela, o que que é. Mas beleza”, começou.