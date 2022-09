Após mortes Bruno e Dom, governo cortou R$ 8,2 milhões da Funai

Dados obtidos pelo projeto Data Fixers, em parceria com a agência de dados públicos Fiquem Sabendo, mostram que a fundação chegou a receber um crédito suplementar de R$ 12,3 milhões após o crime.

Porém, boa parte deste valor acabou sendo cortado a pedido do próprio governo federal.

Com a justificativa do cumprimento do teto de gastos, portarias de junho e setembro mostram que R$ 8,2 milhões em despesas discricionárias previstas para o ano foram anulados, afetando diretamente a compra de equipamentos, material de consumo, mão de obra terceirizada e despesa com deslocamentos, entre outras necessidades.

Quase ao mesmo tempo em que os cortes aconteciam, servidores da fundação apontavam a necessidade de mais recursos para a manutenção do trabalho região. Em ofício de 29 de julho, a Coordenadoria Regional do Vale do Javari identificou problemas com déficit de servidores e de estrutura.

O documento ainda aponta que, após as mortes de Bruno e Dom, a Coordenadoria Regional do Vale do Javari identificou possíveis crimes ambientais na região, como garimpo, pesca e extração de madeira ilegal, e pediu mais segurança e estrutura de trabalho para os servidores da região.